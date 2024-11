Takeoff : Ses 3 couplets qui ont marqué sa carrière !

Deux ans que le membre des Migos nous a quitté...

Discret mais redoutable, Takeoff, membre du groupe Migos et neveu de Quavo, a laissé une empreinte indélébile sur la scène rap américaine. Souvent sous-estimé par rapport à ses deux compères, Quavo et Offset, il se distingue par sa voix grave, son flow précis, et sa capacité à jongler entre des rimes acérées et des paroles introspectives. Aujourd’hui, nous célébrons le deuxième anniversaire de sa mort, en hommage à ce talent unique qui a marqué toute une génération de fans de rap. Voici trois de ses couplets les plus emblématiques, qui montrent tout le talent et la finesse de ce rappeur hors pair.

1. "MotorSport" - Migos, avec Nicki Minaj & Cardi B (2017)

Dans "MotorSport," Takeoff déploie un couplet aussi rapide qu’une course de Formule 1, jonglant habilement avec les mots et livrant une énergie palpable. Face à des pointures comme Nicki Minaj et Cardi B, il apporte une vibe unique et un contraste qui accentue encore la dynamique du morceau.

"Brand new Chanels (Chanels)

I scuffed 'em runnin' from 12 (12)

Ain't make no commitment with none of you bitches

'Cause money is treatin' me well (Uh-uh)

If Nicki should show me her titty

Right hand on the Bible, I swear I won't tell (Swear)"

Avec son flow aiguisé, il réussit à capturer l’essence de la célébrité, de la réussite et de l'opulence, sans jamais tomber dans l’excès. Ce couplet, à la fois percutant et fluide, reste un des moments forts du titre et montre l’art de Takeoff dans la maîtrise du tempo.

2. "Walk It Talk It" - Migos, avec Drake (2018)

"Walk It Talk It" est un morceau emblématique pour Migos, avec ce refrain accrocheur et ce beat rétro qui rappelle la scène disco des années 70. Takeoff se distingue dans ce morceau avec un couplet aussi vif que précis, jouant sur des mots simples pour créer une mélodie complexe et captivante.

"Watch it buck, no Milwaukee (Hunnid)

Walk it, like I talk it

That's my bro, he know the lingo (Lingo)

Ain't no walkie-talkie (no)

This some, "You know, why don't we know?" (We know?)

Hold out on that coffee

Smoke the cookie, get the coughin'

Drop-dead fresh, I need a coffin"

Takeoff se démarque avec un style sans effort, maniant les répétitions pour imposer une rythmique hypnotique. Il évoque la richesse et le style avec nonchalance, en rappelant au passage l'importance de rester authentique dans son mode de vie. Son couplet vient structurer le morceau et apporte ce ton grave qui fait de "Walk It Talk It" un classique.

3. "Hotel Lobby" - Quavo & Takeoff (2022)

"Hotel Lobby" marque le retour de Takeoff et Quavo en duo, sous le nom "Unc & Phew," avec un morceau qui rappelle les plus belles heures des Migos. Dans cette chanson, le couplet de Takeoff est un bijou de finesse et d’énergie, où il raconte une vie de luxe et de vice avec un naturel déconcertant. Le beat aérien s’accorde parfaitement avec son flow, et Takeoff impose une présence forte dès son entrée.

"Let's get it

Hop off a sixteen passenger

This a G5, no, this not a Challenger (Big one)

I keep some members with me and the freaks get coach seats

They some cannibals (Eaters)

They like to get geeked, drink a whole bottle, wake up and repeat (Damn)

She took a lil' (Shh), mixed it with the— (Chill out)

Now she said she seein' 3D (Wow)

Ce couplet représente bien l’essence de Takeoff : la fluidité, la capacité à capturer une image frappante, et une confiance inébranlable. Sans forcer, il impose son univers et laisse une marque indélébile sur la scène.

Takeoff, c’était l’art de la mesure et de la rime. Sa discrétion cachait un talent rare, que chaque couplet venait rappeler. Deux ans après sa disparition, ses flows restent gravés dans l’histoire du rap, et les fans continuent de célébrer ce rappeur qui, sans artifices, a laissé une empreinte durable sur le game.