Lil TJay menace de "gifler" Offset !

L'ancien des Migos enchaîne les bad buzz en ce moment...

C'est une période délicate pour Offset en ce moment. Après avoir fait un retour en solo avec son nouveau morceau "Swing My Way", l'ancien membre des Migos semble enchaîner les polémiques. D'abord affiché par son ex, Cardi B, il a également fait les gros titres pour une embrouille survenue en France avec Gazo et son équipe. À croire que personne ne veut l’épargner ces derniers temps.

Et comme si cela ne suffisait pas, c’est désormais un autre poids lourd du rap US qui s’en prend à lui : Lil TJay. Les deux artistes avaient pourtant collaboré sur le morceau "Run It Up" en 2021, un véritable banger qui avait marqué les esprits. Mais aujourd'hui, leur relation semble avoir pris un sérieux coup.

Offset doit 10 000 dollars à Lil TJay

Sur Instagram, Lil TJay a jeté de l’huile sur le feu en publiant une capture d'écran de sa conversation avec Offset, accompagnée d’un commentaire cinglant : "Ne prêtez jamais d’argent à Offset, il est fauché LOL au cas où." Une déclaration qui n’est pas passée inaperçue auprès des fans et qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

Dans cette conversation révélée par Lil TJay, Offset ne mâche pas ses mots et lance une menace directe : "Je suis à New York en ce moment. Viens me frapper, petit clown." Un message qui montre à quel point les tensions sont vives entre les deux rappeurs.

🚨 LIL TJAY menace de GIFLER le rappeur OFFSET si ce dernier ne rembourse pas les 10.000 dollars qu’il lui doit !



💭 "Ne prêtez jamais d’argent à Offset, il est fauché LOL au cas où."



💭 "Je suis à New York en ce moment. Viens me frapper, petit clown 🤡" pic.twitter.com/TWkgWOSJlU — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) January 5, 2025

Si Offset est connu pour ne pas se laisser marcher sur les pieds, Lil TJay semble déterminé à lui demander des comptes. Une chose est sûre : cette querelle risque de faire encore couler beaucoup d’encre dans les jours à venir. Reste à voir si cette confrontation se réglera dans la rue… ou dans un morceau diss.