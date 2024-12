Offset de retour en solo avec "Swing My Way"

Après son feat avec Gazo qui a fait beaucoup parler, Offset a décidé de plier l'instru en solo

Offset est de retour en solo, et il frappe fort ! Après son feat avec Gazo, qui avait enflammé les réseaux à cause des embrouilles entre leurs équipes respectives, l'ancien membre des Migos revient avec un nouveau single percutant : "Swing My Way".

Dans ce morceau, Offset déploie toute sa palette artistique : un flow découpé, une parfaite maîtrise de l'autotune, et une énergie qui rappelle pourquoi il est l’un des rappeurs les plus influents de la scène d’Atlanta. Le clip, soigné et visuellement captivant, sublime ce titre efficace qui fait honneur à son talent.

"Swing My Way", c’est du Offset dans toute sa splendeur : puissant, précis et fidèle à son style unique. Un titre à ajouter d'urgence à vos playlists !