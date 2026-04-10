Babs dévoile l'extrait d'un nouveau featuring entre Werenoi et Maes

Babs, ancien producteur de Werenoi, vient de mettre le feu à la Toile en partageant l'extrait d'un nouveau featuring entre Werenoi et Maes.

Après des semaines de polémiques, d'affaires judiciaires bien sombres, de rumeurs et d'incertitudes, le concert en hommage à Werenoi a bien fini par avoir lieu, il y a quelques semaines, à l'Accor Arena. Plusieurs gros noms du rap français, de l'ancienne et de la nouvelle génération, ont répondu présent à l'appel, quand d'autres, à l'image de Sadek, ont violemment critiqué l'initiative et ceux qui y ont participé. Au centre de toutes les discussions, Babs, producteur de Werenoi, qui a beaucoup fait parler de lui, et qui vient de dévoiler un extrait d'un nouveau featuring entre Werenoi et Maes.

Il s'agit du quatrième featuring enregistré entre Werenoi et Maes, après "Selfie" en 2022, "La vie de star" en 2024, et "Cordillère" en 2024 également. Evidemment, ce "nouveau" featuring n'est pas encore sorti officiellement, et on imagine qu'il a dû être enregistré à l'époque où le rappeur était encore en vie, il y a donc plus d'un an. Pour ce morceau, les deux rappeurs sont en mode "mélo", un mood que les deux artistes maîtrisaient bien, même si ici à la rédactino, on les trouve bien plus forts quand ils kickent.

Ce qui n'est pas dit par Babs, c'est le fait de savoir si, oui ou non, cet extrait sortira bien un jour officiellement, peut-être sur un album posthume dont il avait été question, ces derniers mois, sans que rien ne soit véritablement annoncé à ce sujet. Evidemment, l'extrait fait beaucoup réagir, avec des fans qui regrettent d'avoir perdu un artiste si talentueux en la personne de Werenoi, et d'autres qui accusent Babs de vouloir faire le buzz sur le dos de son artiste décédé. De plus, il nous semblait que le producteur était sous le coup d'une condamnation, mais il a peut-être fini par trouver un arrangement avec la justice !