Kalash de retour avec un nouvel album, "Ex-Voto", rempli de surprises

Kalash vient de dévoiler son nouveau projet, "Ex-Voto", un 22 titres rempli de très bons morceaux, et d'énormes featurings.

Un album qui commence par un morceau assez doux, très touchant, avec un sample du célèbre Tabu Ley Rochereau, un titre qui semble d'adresser à sa fille, en tout cas à un de ses deux enfants. Et on enchaîne directement par un feat beaucoup plus énervé avec Ninho, "Rien à Célébrer", assez dansant. Cet équilibre entre les morceaux très ghetto, et à la fois hyper dansants, qui est un peu l'identité de Kalash depuis plusieurs années on le retrouve encore sur tout l'album. Un peu de shatta, de bouyon un peu de dancehall, quelques touches de reggae, mais aussi des passages plus rap, apportés notamment par les featurings. D'ailleurs, on est obligés de parler de la tuerie avec L2B, "Kehlani".

Mais ce ne sont pas les seuls : on retrouve pas mal de gros noms du rap français sur le projet. Parfois juste pour se saucer, comme sur l'interlude IAM, qui envoie plein de compliments (mérités) à Kalash, mais aussi pour poser de vraies performances, comme Lino sur "Bwa Chèn", avec une instru pourtant pas évidente pour l'ancien, mais il brûle ça, normal. Pas mal de thèmes sont abordés dans le projet comme l'amour, la trahison, mais aussi les racines, les ancêtres, l'actualité politique, bref, on sent que Kalash avait des choses à dire sur son album, qui devrait avoir une bonne durée de vie avec tous les bons morceaux qu'il contient. Et quel plaisir de retrouver la légende Vybz Kartel à nouveau présente pour un gros feat avec Kalash, sur "Oh Boy", un morceau qui va faire danser tout l'été.