Travis Scott ressuscite Total 90 avec Nike pour la Coupe du monde

Alors que la collection Nike Total 90 inondait tous les collègues dans les années 2000, Travis Scott s'est allié avec Nike pour remettre la collec' au goût du jour.

La mode, c'est un cycle, et on est depuis quelques années dans un véritable revival des années 90/2000 dans le monde du sportswear. Il n'y a qu'à voir comment les Nike "Requin" sont redevenues emblématiques : les stylistes ont tous été influencés par les outfits d'il y a 20 ans. Et avec la Coupe du Monde, les équipementiers ont une occasion en or de remettre au goût du jour de veilles collections oubliées. C'est exactement ce qu'a choisi de faire Nike en partenariat avec Travis Scott, pour le retour de Total 90 !

Quand on pense à Nike Total 90, ça nous renvoie directement au début des années 2000, avec les icônes du football qui étaient toutes (ou presque) sapées en T90, notamment pour les Coupes du Monde 2002 et 2006. On pense évidemment aux paires de sneakers emblématiques qui permettaient à tout le monde de passer de la salle de classe au city stade, avec style, toujours. On vous avait annoncé le retour de la collection il y a quelques temps, et c'est désormais chose faite : depuis hier, la capsule est disponible dans son intégralité, et vous pouvez l'acheter directement sur le site de Travis Scott par exemple.

Au programme, des maillots inspirés du football, mais aussi des vestes de survêtement, des t-shirts, des hoodies et des casquettes, aux couleurs de plusieurs équipes qui participent actuellement à la Coupe du Monde. Corée du Sud, Brésil évidemment, Croatie, Argentine, Portugal, France, Angleterre, Pays-Bas, et même Australie, sans oublier les USA. Sans oublier un t-shirt "hors compétition", avec les logos "Cactus Jack" un peu partout, dont les couleurs rappelleraient presque le célèbre maillot d'Arsenal de l'époque Thierry Henry Prime.

Bref, une collection très stylée, qui va notamment plaire aux nostalgiques, et on sait qu'ils sont nombreux !