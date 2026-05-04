Booba allume Damso sur la polémique de l'hymne belge : "Quand on combat le racisme..."

Alors qu'une polémique a éclaté la semaine dernière à propos du nouvel hymne belge pour la Coupe du Monde 2026 chanté par Roméo Elvis, Booba a décidé de clasher Damso en l'accusant d'hypocrisie.

Alors qu'on approche de la Coupe du Monde de football 2026 qui se déroulera cet été, les choses commencent à bien bouger à ce niveau. Notamment du côté de la Belgique, puisque le pays a dévoilé son hymne pour le mondial à venir, un hymne qui sera interprété par Roméo Elvis, ce qui a beaucoup fait réagir Damso. Le rappeur dénonce le racisme systémique, qui l'aurait écarté du projet d'hymne pour les Diables Rouges en 2018, mais il ne s'attendait peut-être pas à se faire allumer par Booba pour ça, qui le clashe en le traitant d'hypocrite.

Retour en 2018 : Damso est sélectionné pour écrire l'hymne de l'équipe belge pour le mondial de football, mais la fédération met fin au projet en mentionnant le "sexisme" des paroles de Dems à l'époque. Forcément, quand on voit qu'aujourd'hui, Roméo Elvis est sélectionné pour le nouveau projet d'hymne alors qu'il a avoué avoir agressé une jeune femme, ça soulève des questions. Damso a pris la parole en faisant part de son désarroi et en expliquant que pour lui, ce "deux poids, deux mesures" ne pouvait qu'être causé par le racisme systémique. Mais Booba a décidé de le clasher en story :

Quand on combat le racisme on n'accepte pas de chanter l'hymne d'un pays qui a massacré torturé violé et colonisé des millions de congolais. Tout se paye un jour. L'hypocrisie et la lâcheté de cet individu est fascinante.

Effectivement, la Belgique, comme beaucoup d'autres pays occidentaux, a un rapport particulier avec le racisme, longtemps institutionnalisé dans le pays, notamment sous le règne de Leopold II. L'attaque de Booba peut se comprendre, même si on peut aussi prendre la posture inverse en se disant que c'est justement une raison supplémentaire pour se réapproprier l'hymne belge lors de la coupe du monde, ce qu'avait tenté de faire Damso en 2018, sans succès. Dans certains commentaires, les gens rappellent toutefois à Booba que lui aussi travaille pour des exploiteurs de l'Afrique, à l'image de Vincent Bolloré, qui possède une partie d'Universal, major sur laquelle Tallac Records et plusieurs labels de Booba sont signés. En clair : on a encore beaucoup de chemin avant de vaincre ce fléau qu'est le racisme, ou au mois le repousser assez loin pour qu'il arrête de peser sur nos vies...