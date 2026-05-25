Bad Bunny et adidas dévoilent une nouvelle sneaker golf ultra stylée

Après avoir marqué le streetwear avec plusieurs collaborations à succès, Bad Bunny revient avec une nouvelle version de la Bad Bunny x adidas dédiée cette fois à l’univers du golf.

Bad Bunny continue d’imposer sa vision chez adidas

Depuis plusieurs années, Bad Bunny est devenu l’un des artistes les plus influents dans l’univers sneakers et mode. Ses collaborations avec adidas se sont régulièrement imposées parmi les sorties les plus convoitées du marché, mélangeant esthétique rétro, design expérimental et forte identité visuelle.

Cette fois, le rappeur et chanteur portoricain revient avec une nouvelle silhouette baptisée Bad Bunny x adidas BadBo 1.0 Golf, une adaptation pensée pour le golf mais qui conserve clairement l’ADN lifestyle et streetwear qui caractérise ses précédents modèles. Avec cette sortie, adidas poursuit sa stratégie visant à rapprocher sport, mode et culture urbaine.

Une sneaker inspirée du golf… mais pensée pour le lifestyle

Les premières images dévoilées montrent une paire au design particulièrement travaillé, mélangeant plusieurs textures et une semelle adaptée à la pratique du golf tout en restant portable au quotidien. La silhouette conserve des éléments visuels propres à l’univers de Bad Bunny : formes massives, construction futuriste et détails rétro inspirés des années 2000.

La paire affiche une dominante claire avec plusieurs nuances de beige et de blanc cassé, dans une approche minimaliste mais premium. Comme souvent avec les collaborations de Bad Bunny, adidas mise autant sur l’aspect mode que sur la fonctionnalité sportive. Résultat : une sneaker capable de séduire aussi bien les amateurs de golf que les passionnés de sneakers.

Le golf devient de plus en plus tendance dans la culture urbaine

Cette collaboration illustre aussi une tendance plus large : le retour du golf dans la culture lifestyle et streetwear. Depuis quelques années, plusieurs marques et artistes tentent de moderniser l’image du sport en y injectant des codes issus du hip-hop, de la mode et des réseaux sociaux.

Avec cette BadBo 1.0 Golf, Bad Bunny participe à cette évolution en rendant l’univers golf beaucoup plus accessible à une nouvelle génération. La paire devrait rapidement attirer l’attention des collectionneurs et des fans de collaborations exclusives, surtout au vu de la popularité énorme de l’artiste dans le monde entier.