Gazo, absent de l'événement Fusion, Booba le recadre : "On va le réduire en cendres"

Le rap français n’échappe jamais bien longtemps aux clashs, et une nouvelle polémique vient d’éclater ce week-end. Comme le disait Oli dans Les Flammes : « On croise les doigts pour ne pas finir dans les stories de Booba ». Une phrase devenue presque prophétique tant le Duc de Boulogne multiplie les attaques ces derniers mois.

Après s’en être pris à Rohff, Damso, SDM ou encore au duo Bigflo & Oli, Booba a trouvé une nouvelle cible : Gazo.

Une absence qui fait polémique

Tout part de l’événement "Fusion", organisé ce samedi 25 avril. Sur scène, plusieurs noms de la nouvelle génération étaient attendus, comme Leto, Guy2BezBar ou encore RnBoi. Mais un détail n’a pas échappé au public : l’absence de Gazo, annoncée à la dernière minute.

Très vite, la situation a dégénéré sur les réseaux sociaux. L’interprète de Drill FR a pris la parole pour se justifier avec une phrase qui a fait beaucoup réagir : "Pas d'argent, pas de show".

La production contre-attaque

Face à cette déclaration, les organisateurs de l’événement ont décidé de réagir publiquement. Dans un communiqué partagé sur Instagram, ils assurent vouloir "rétablir la vérité".

Selon eux, les engagements financiers ont bien été respectés. Ils précisent qu’un acompte avait été versé à Gazo plusieurs mois avant le concert, et que le reste devait être payé le jour même, comme prévu dans le contrat. Ils ajoutent également que tous les autres artistes présents ont été payés en temps et en heure, contredisant ainsi la version avancée par le rappeur.

Booba entre dans l’arène

Et comme souvent, il n’en fallait pas plus pour attirer l’attention de Booba. Le rappeur a rapidement relayé le communiqué en story Instagram… avant de lâcher une attaque frontale.

Avec une violence verbale qui lui est propre, il écrit : "On va le réduire en cendres votre Gazo. Lui et tout ceux de son espèce".

Une sortie choc qui relance encore un peu plus les tensions autour de cette affaire.