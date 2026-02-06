Booba allume SDM et Gradur : "il aurait juste jamais dû..."

EN pétard depuis plusieurs semaines, Booba a décidé d'enfoncer encore un peu plus SDM en dévoilant ce qu'il lui reproche, tout en clashant également Gradur.

Vous êtes probablement au courant depuis plusieurs semaines : c'est la guerre entre SDM et Booba. Ou plutôt, Booba fait la guerre tout seul dans son coin pendant que personne ne lui répond, un schéma devenu habituel dans le rap français. Alors qu'il avait promis qu'il n'y avait pas de clash lors du départ de Ocho du 92i, Kopp semble lui reprocher que depuis, le rappeur de Clamart se mélange trop et qu'il ferait du mal à l'image du rap. Et cette semaine, il en a remis une couche, en rappelant l'épisode avec Squeezie.

Car Booba aime bien se servir de ce fameux épisode avec Squeezie pour discréditer SDM. Il faut dire que la séquence est assez drôle : alors qu'Ocho a décidé de porter le streamer dans une vidéo, le Squeeze lui pète dessus, probablement un peu paniqué et pas habitué à se faire porter comme un sac de patates. Et la réaction du rappeur n'était apparemment pas assez virile pour Booba, et surtout, ce sont deux univers qui n'auraient jamais dû se rencontrer, comme il l'écrit sur Twitter :

Non il aurait juste jamais du se retrouver dans la même pièce que la Squeezette. Ni le porter ni se faire péter au visage ni feater avec Gradur ni faire nouvelle école aussi tôt ni ni ni ni

Plus tard, alors que des internautes lui rappellent que lui aussi a fait un feat avec Gradur (pas mauvais d'ailleurs), Booba répond que c'était avant que Gradur ne "devienne un influenceur". Les attaques sont assez drôles, et la critique sur le fait de faire "Nouvelle Ecole" aussi tôt dans sa carrière est intéréssante.

Mais globalement, les gens sur twitter ont de la mémoire, et ils se rappellent aussi que B2O a lui-même ouvert une agence d'influenceurs à l'époque (on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue d'ailleurs). Quand aux critiques sur le fait de se mélanger, les gens n'hésitent pas à lui rappeler qu'à l'époque, lui aussi n'avait pas hésité à donner de la force à Julien Beats, à s'afficher en compagnie de Marc Blata, ou encore, de Vincent Bolloré... Difficile d'être irréprochable quand on a une carrière aussi longue !