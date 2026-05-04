Nagä dévoile À l’encre bleue, un premier EP intense et à fleur de peau

Dans un paysage musical souvent formaté, certains artistes avancent à contre-courant. C’est le cas de NAGÄ, jeune artiste à l’univers singulier, qui signe avec À l’encre bleue un premier EP aussi introspectif que lumineux.

Une écriture entre ombre et lumière

Né à Rouen, passé par Annecy avant de s’installer à Paris, Nagä trace un parcours à la fois discret et profondément habité. Chez lui, la musique n’est pas une posture mais une nécessité. Très tôt, il écrit, crée, expérimente avant de se tourner vers le rap avec une envie viscérale de raconter le réel, sans filtre.

Son écriture, brute et sensible, évolue aujourd’hui vers plus de nuance et de justesse, sans jamais perdre en intensité.

À l’encre bleue, un projet intime déjà disponible

Déjà disponible, À l’encre bleue marque une étape clé dans le parcours de l’artiste. Composé de cinq titres : Dans le noir, Tous les soirs, Sous la pluie, La Lettre du mercredi soir et Personnel.

L’EP explore des thématiques profondes comme la reconstruction, la santé mentale ou encore la quête de sens.

👉 Écouter l’EP et le single « Personnel » : https://linktr.ee/n.naga.a

Derrière des titres teintés de mélancolie, se dessine surtout une volonté d’avancer, de se réinventer et d’aller vers plus de lumière.

Un clip à découvrir : « Personnel »

Mis en avant comme single, Personnel s’accompagne d’un clip qui sortira le 11 mai, à découvrir sur la chaîne YouTube de l’artiste : https://www.youtube.com/channel/UCmvE376Wk3U5vJiGh_U19jw

Plonger dans l’univers de l’artiste

Nagä partage également son univers au quotidien sur ses réseaux :

▶ Écouter À l’encre bleue et Personnel : https://linktr.ee/n.naga.a