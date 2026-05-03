Lizzo est officiellement de retour. La superstar américaine vient d’annoncer la sortie de son nouvel album B*tch, attendu pour le mois de juin, marquant une nouvelle ère musicale plus audacieuse et affirmée.

Après plusieurs mois de teasing, Lizzo confirme son comeback. La chanteuse et rappeuse multi-récompensée sortira son troisième album studio, intitulé Bitch, le 5 juin 2026.

Très attendue par les fans, cette nouvelle sortie marque son premier album depuis Special en 2022, un projet qui avait rencontré un large succès international.

Avec ce titre provocateur, l’artiste assume une direction artistique forte. L’objectif : se réapproprier un terme longtemps utilisé de manière péjorative et en faire un symbole de confiance et d’affirmation personnelle.

Dans un communiqué, Lizzo a expliqué comment elle souhaitait se réapproprier le sens du mot « b*tch » (sal*pe, en français).



« Se réapproprier le mot B****, c'est un pouvoir : c'est prendre une étiquette autrefois utilisée pour rabaisser les femmes et la transformer en une déclaration de confiance et d'amour-propre sans complexe », a-t-elle déclaré.

Et elle a ajouté :

« Tant de femmes incroyables dans le monde de la musique ont utilisé ce mot de manière positive, comme Meredith Brooks et Missy Elliott. Il était tout à fait logique de nommer mon album b*tch, car c'est devenu mon mot préféré lorsque je l'utilise selon mes propres termes, et parce que je suis à 100% cette b*tch ! »

Si peu de détails ont encore été dévoilés concernant la tracklist complète, l’album devrait s’inscrire dans la continuité de son univers mêlant pop, hip-hop et influences variées, tout en explorant des thèmes plus personnels et introspectifs.

L’annonce a immédiatement enflammé les réseaux sociaux, confirmant l’attente autour de ce projet qui pourrait bien s’imposer comme l’un des événements musicaux majeurs de l’été 2026.

Avec Bitch, Lizzo semble prête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière, entre empowerment, audace et évolution artistique.