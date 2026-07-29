Guizmo : son freestyle historique chez COLORS enfin dévoilé

Par Remi N

Le freestyle de Guizmo pour la chaîne COLORS vient enfin d'être dévoilé, alors que le rappeur avait été arrêté en mai dernier en Allemagne, où il se rendait dans leurs locaux pour performer.

La chaîne COLORS est devenue un passage quasiment obligatoire pour les artistes de rap qui veulent montrer que leur proposition est qualitative et qu'ils sont capables de livrer de belles performances en "live session". Le principe est simple : un fond coloré, uni, un micro qui descend du ciel, une tenue un peu spécifique, et c'est partie pour un gros couplet. Guizmo était censé y performer il y a deux mois, mais la police allemande l'attendait au tournant pour une vieille affaire, qui l'a emmené en détention. Heureusement, Le Renard a fini par sortir du trou, et la chaîne vient aujourd'hui de dévoiler sa performance.

Et forcément, c'est un moment un peu historique dans le rap français. Jamais un rappeur français n'avait été placé en détention, à l'étranger alors qu'il s'y rendait pour freestyler, dans un timing aussi horrible, lui qui se préparait justement à sortir son nouvel album "La Tanière" (sorti fin mai). De nombreuses personnes étaient en attente de ce qui allait se passer, et Guizmo a fini par ressortir de prison au début du mois de juillet. Il va pouvoir se consacrer de nouveau pleinement à la musique, et ça nous donne un très, très gros freestyle.

Car le rappeur ne s'est pas contenté, comme beaucoup le font, d'arriver chez COLORS en interprétant un morceau déjà connu par ses fans : cette fois, Guizmo est parti sur de l'inédit. Le morceau s'appelle "Cicatrices" et soyons francs, on a droit à une des meilleures versions de Guizmo, concentré, focus, qui se livre complètement sur l'instrumentale, sans refrain. Avec le contexte, on croirait presque entendre une sorte de Meek Mill lors de son premier freestyle après sa sortie de prison, en plus calme. Les punchlines sont sincères, les rimes sont très solides, il nous parle de trahison, de rédemption, bref, du grand Guiz, et on est tellement heureux de le voir dans cette forme après tout ce qu'il a traversé.

Force à lui pour la suite !