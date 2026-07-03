Guizmo est sorti de prison !

Ça aura mis un peu de temps, mais Guizmo a fini par être libéré de prison en Allemagne, où il était incarcéré depuis le mois de mai 2026. On espère qu'il va pouvoir reprendre la promo de son album !

Le destin est parfois très farceur, et cet humour n'est pas forcément toujours très apprécié par les gens qui en sont victime. Guizmo en sait quelque chose, lui qui était en pleine remontada depuis plusieurs mois, libéré de son ancien label, et il semblait également avoir mis certains de ses anciens démons de côté. Il avait même épaté tout le monde avec sa performance, son énergie et son sourire lors de la cérémonie des Flammes, mais a fini par se faire emprisonner en Allemagne pour une très vieille affaire. Heureusement, il est sorti !

L'histoire était vraiment moche : alors qu'il se rendait en Allemagne pour performer dans le célèbre format de la chaîne COLORS, Guizmo était en pleine promo pour son nouvel album "La Tanière". Il avait même prévu un concert à l'Olympia pour célébrer cette sortie, mais tout ça a dû être annulé : le 16 mai dernier, on apprenait que le Renard avait été arrêté en Allemagne, soupçonné d'être lié à une tentative de vol à main armée qui aurait eu lieu en Suisse en 2012.

Il avait promis de ressortir rapidement dans une lettre très touchante envoyée à ses fans la veille de la sortie de son album, mais il aura tout de même passé plus d'un mois à l'ombre. Heureusement, il a fini par ressortir aujourd'hui, et la nouvelle commence doucement à faire le tour des réseaux sociaux. Elle n'a pas été annoncée pour le moment par le rappeur ou par ses équipes, mais ça semble être du solide, en tout cas on l'espère : ce Guizmo plus optimiste, on doit avouer qu'on le trouve aussi inspirant, et on lui souhaite le meilleur pour la suite !