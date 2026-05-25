Guizmo est taré comme "Bender" dans son nouveau clip

Guizmo vient de sortir son nouvel album, "La Tanière", et même s'il est en prison, ça n'allait pas l'empêcher de fêter ça avec un clip !

5 ans après son dernier projet, Guizmo faisait son grand retour avec un nouvel album, "La Tanière". Un retour entaché par son arrestation en Allemagne, pour une vieille histoire datant de 2012, à cause de laquelle il n'a pas pu assurer la sortie de son album correctement. Mais rien n'arrête le Renard, qui a quand même tenu à sortir un clip extrait de son album, pour donner de la force au projet. Le morceau s'appelle "Bender", en référence au robot culte du dessin animé Futurama, et on y suit le Guiz pour une de ses journées typiques. Muscu, séance photo, studio, coiffeur, avec même quelques images exclusives de son "Capitale du Crime Session" avec La Fouine. L'essentiel dans tout ça, c'est qu'on y voit Guizmo heureux, en train de charbonner pour de bon, avec bien souvent le sourire aux lèvres, bien loin de l'image de l'ancien Guiz. Grosse force à lui pour la suite, en espérant qu'il sorte vite !