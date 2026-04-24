LIM, Guizmo, Kerchak, Oli : retour sur les moments forts de la cérémonie des Flammes 2026

On a eu droit à des moments assez intenses hier soir lors de la cérémonie des Flammes 2026.

Pendant toute la journée d'hier, on avait cette impression, et la confirmation est venue hier soir pendant l'évènement : la cérémonie des Flammes 2026 s'annonçait un peu spéciale. Car c'était la quatrième édition de l'event, et désormais, les organisateurs ont pu bosser un peu sur les aspects qui leur avaient valu des critiques les années précédentes. On ne dit pas que les Flammes 2026 ont été parfaites, mais la cérémonie nous a offert de grands moments d'émotion, et aussi quelques grosses performances sur scène, alors on fait le point ensemble.

On va commencer par la séquence qui fait le tour du web depuis quelques heures : le couplet inédit rappé par Oli sur scène, sur l'instru de "Mexico en janvier". Après la trend de l'année dernière, le rappeur toulousain avait encore quelques grosses lignes sous le coude, et il avait clairement des comptes à régler avec ceux qui ne le classent pas parmi les meilleurs kickeurs du moment. On croyait que ça partait mal, lui qui commence par mentionner la mort de Werenoi dès le début de son couplet, mais il a craché le feu pendant toute sa prestation, en parlant de la culture, de Koba LaD, de MHD, du fait qu'on glorifie la violence dans le rap mais que ça ne mène pas à grand chose de bon, clairement, une performance folle, sous l'œil amusé de Youssoupha, qui le back en se disant qu'il assiste à un grand moment.

L'autre moment assez fou de la soirée, c'est le discours de Guizmo, frais comme jamais, rempli d'énergie, qui est monté sur scène pour remettre la Flamme éternelle à LIM, légende du rap français, qui était lui aussi présent. On note d'ailleurs que l'ancien n'est pas passé en mode Fashion Week pour la cérémonie, et on apprécie qu'il soit resté lui-même, authentique, car voir LIM en sapes de designer ça nous aurait vraiment fait mal au coeur. Un moment fort en émotion, avec un Guiz' qu'on sent très touché de remettre cette récompense à une légende du rap français, du 92, comme lui.

Enfin, l'autre séquence qui a fait beaucoup parlé, c'est le "face reveal" de Kerchak, qui a fait tombé sa cagoule pour l'occasion, lors de la performance de Bamby, qui est elle aussi montée sur scène pour performer "Run di place" et "Pas jalouse". Un face reveal effectué en couple, et inspiré d'une célèbre séquence du film "Spiderman", franchement, c'est plutôt fort comme idée. Bref, une belle soirée qui risque de rester dans les mémoires !