Youssoupha, BigFlo et Oli et LECK s'affrontent sur "Mexico en janvier"

Un affrontement amical, évidemment, mais on sent quand même l'esprit de compétition, et ça c'est très bon pour le rap français.

Le rap FR a perdu son sens de la compétition. Pas complètement, car on retrouve les mêmes ahuris chaque semaine en train de comparer la taille de leur zgeg à coups de chiffres de streaming truqués, de qui remplit tel stade le plus vite, de nombre de certifications... Mais en ce qui concerne seulement la musique, en revanche, plus de compet... En même temps, ce serait difficile de faire de la compétition alors que les 3/4 du game sortent les mêmes morceaux, avec la même recette, des toplines qui se ressemblent,... Heureusement, Youssoupha, Bigflo et Oli ou encore LECK ont décidé de remettre le kickage et la compet au goût du jour.

On vous avait parlé du morceau de Big Flo et Oli sorti il y a un mois environ, et qui s'appelle "Mexico en Janvier". Pas le plus gros succès du groupe en terme de chiffres, et forcément, puisqu'il s'agit d'une belle leçon de kickage de la part des deux frères toulousains, sur une instru à base de trompettes qui passe crème. Mais visiblement, le morceau a fait un peu de bruit dans le rap game, suffisamment pour que plusieurs autres rappeurs décident de rapper sur la même instru, histoire de savoir qui est le meilleur, dans la bonne humeur bien sûr. C'est Youssoupha qui a donné le top départ, avec son couplet insolent, et toujours aussi bien écrit.

Une bonne compèt à l'ancienne, amicale, mais avec des punchlines qui piquent un peu, pour pimenter le challenge. Le lyriciste bantou fait notamment référence au "clash" entre Orelsan et les deux frères toulousains, à propos d'un featuring rêvé, mais finalement jamais fait. Ce qui frappe surtout, c'est l'aisance avec laquelle Youssoupha, kicke, en plus des lyrics dont le sens est très clair : il demande aux "gros rappeurs" actuels de recommencer à rapper d'arrêter de vouloir faire des tubes mainstream pour les collégiens sur TikTok. Le couplet de Youss' était tellement bouillant, que Oli en a profité pour lui répondre.

Une réponse là aussi bien insolente, mais pleine de respect, envers un rappeur qui reste un de ses modèles. Mais ce n'est pas tout : d'autres rappeurs se sont greffés à la trend, comme Leck, Kader Diaby 4real, et également D.Ace, et franchement, ça lâche de bons couplets et ça fait plaisir à entendre. On espère que ça donnera envie à d'autres rappeurs de se mettre dans la compétition !