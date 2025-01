Youssoupha, DA Uzi, Lartiste, Central Cee : les sorties rap du vendredi 24 janvier

Il se passe des choses dans le rap ce vendredi 24 janvier !

On y est, une fois de plus : vendredi, c'est le jour des sorties, et les gros poids lourds de l'industrie se donnent rendez-vous pour savoir qui va sortir le meilleur projet de la semaine. Depuis le début de l'année 2025, on aura eu des sorties plutôt timides, à part Ziak ou Lil Baby. Cette semaine, pas de superstar du rap game au menu, mais on a quand même de gros noms, notamment niveau rap français et anglais, qui arrivent avec des projets qui pourraient bien marcher, comme DA Uzi, Central Cee ou encore Youssoupha !

Le retour du lyriciste bantou

C'est évidemment le projet qui va le plus piquer notre curiosité cette semaine : quand un rappeur de la stature de Youssoupha revient avec un album, forcément, ça fait parler. Avec sa qualité d'écriture, et son rap toujours aussi intelligent, ainsi que les influences africaines dans certaines de ses instrus, on devrait avoir quelque chose d'intéressant à écouter ce week-end avec ce nouvel album "Amour Suprême". DA Uzi, l'enfant terrible de Sevran, va aussi faire son retour avec son premier album depuis 3 ans, "Original Gangsta".

Un projet sur lequel vous pourrez retrouver des feats avec Leto, Ninho, Dinos, Nej, ZKR ou encore ElGrandeToto, attendez-vous à entendre parler de l'album dans les prochaines semaines. Lartiste, la machine à tubes, devrait lui aussi faire rentrer quelques morceaux dans le top single, avec son nouvel album "Soledad Saison 1", sur lequel on retrouve le feat avec Maes. Dadi, le rappeur découvert dans "Nouvelle Ecole", va lui aussi sortir sa réédition de "TPLM (Deluxe)". Pas grand chose d'autre à signaler côté rap français, à part la mixtape "High & Fines Herbes saison5" de Caba et JJ qui va être dévoilée ce 24 janvier, et l'EP de Jok'Os, "T.1", qu'on vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas encore.

Par contre, côté anglais on a du lourd à annoncer, puisque Central Cee revient tout rafler avec son nouvel album, "Can't Rush Greatness", qui devrait être un carton depuis le temps qu'il est réclamé et attendu par les fans. On vous laisse aller streamer tout ça !