DA Uzi est dans la "West Coast"

Encore un son où il montre qu'il est trop fort !

Le nouvel album de DA Uzi approche à grands pas, et on ne peut qu’être impatients ! Avec "ORIGINAL GANGSTA", attendu pour le 24 janvier 2025, le rappeur met les bouchées doubles, enchaînant les singles et les clips pour nous donner l’eau à la bouche.

Son tout dernier clip, "West Coast", est une nouvelle preuve de son come-back retentissant. Dans ce morceau, DA Uzi démontre une fois de plus que sa plume reste aussi forte qu’à ses débuts, entre textes percutants et flow impeccable. Ce titre vient confirmer qu’il est prêt à marquer l’année 2025 et à s’imposer dans le game.

Un son à ne pas manquer, et qui mérite sans hésitation sa place dans toutes les playlists ! Avec "West Coast", DA Uzi prépare le terrain pour ce qui s’annonce comme un des albums les plus attendus de l’année.