Par La rédaction

Personne ne s'attendait à un tel engouement. Plus de quinze ans après la sortie de Call of Duty: Black Ops et près de quatorze ans après Black Ops 2, leurs nouvelles versions sur PS4 et PS5 réalisent un démarrage exceptionnel.

Un succès colossal pour deux jeux cultes

Sortis respectivement en 2010 et 2012, les deux épisodes sont considérés comme des références absolues de la licence Call of Duty. Le premier est resté célèbre pour sa campagne mettant en scène Alex Mason et Viktor Reznov, tandis que Black Ops 2 a marqué les joueurs avec son scénario futuriste, son mode Zombies devenu culte et son multijoueur encore aujourd'hui très apprécié.

Le retour de ces deux titres sur les consoles PlayStation modernes a immédiatement trouvé son public. En quelques semaines seulement, les ventes cumulées auraient franchi la barre des 7 millions d'exemplaires, un résultat impressionnant pour des portages proposant très peu de nouveautés techniques.

Les deux jeux dominent le PlayStation Store

Au-delà des ventes, les chiffres de popularité sont tout aussi impressionnants. Les portages de Black Ops et Black Ops 2 occupent actuellement les deux premières places des meilleures ventes du PlayStation Store, devant plusieurs productions récentes.

Ce succès démontre que les joueurs restent très attachés aux épisodes historiques de la série. Malgré leur âge, ces deux jeux continuent d'attirer aussi bien les anciens fans que de nouveaux joueurs désireux de découvrir les titres qui ont façonné l'histoire de la franchise.

Plus de joueurs que Black Ops 7 ?

L'information qui fait le plus réagir concerne toutefois le nombre de joueurs connectés. Selon plusieurs sources relayées par la communauté Call of Duty, Black Ops et Black Ops 2 réuniraient actuellement davantage de joueurs sur PlayStation que Black Ops 7 sur l'ensemble de ses plateformes. Cette affirmation, largement relayée sur les réseaux sociaux, n'a toutefois pas été officiellement confirmée par Activision.

Cette situation illustre néanmoins le retour en force des anciens opus et l'engouement des joueurs pour une expérience multijoueur plus classique. Activision a d'ailleurs récemment reconnu que les systèmes de matchmaking des premiers Black Ops inspiraient certaines évolutions apportées à Black Ops 7, preuve de l'influence toujours intacte de ces jeux cultes.

Un retour qui ne fait pas l'unanimité

Si le succès commercial est indéniable, ces nouvelles versions n'échappent pas aux critiques. Plusieurs joueurs regrettent l'absence d'améliorations graphiques majeures ou de véritables nouveautés, tandis que d'autres dénoncent des problèmes techniques, notamment des soucis d'input lag ou encore la présence de tricheurs sur certains modes multijoueurs. Activision a déjà indiqué travailler sur plusieurs correctifs afin d'améliorer l'expérience en ligne.

La nostalgie plus forte que jamais

Le triomphe de Black Ops et Black Ops 2 confirme une tendance de fond dans l'industrie vidéoludique : les joueurs restent particulièrement attachés aux expériences qui ont marqué leur jeunesse. En réussissant à dépasser les 7 millions de ventes et à s'imposer parmi les jeux les plus téléchargés sur PlayStation, ces deux classiques prouvent qu'ils n'ont rien perdu de leur aura.

Pour Activision, cette réussite pourrait encourager le retour d'autres épisodes emblématiques de la franchise. Une chose est sûre : plus de dix ans après leur sortie originale, Black Ops et Black Ops 2 continuent de faire figure de références pour toute une génération de joueurs.