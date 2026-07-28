Rim'K de retour avec un nouvel EP et un featuring avec Niaks

Par Remi N

Tonton Rim'K continue de faire le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération du rap français, lui qui vient d'annoncer la sortie imminente d'un nouvel EP, "Soleil de minuit", ainsi qu'un featuring avec Niaks.

Cela fait maintenant quelques années que les étés se ressemblent du côté de Rim'K. Le rappeur de Vitry-sur-Seine, véritable légende du rap français, reprend la même recette efficace : un album, ou un EP, sur lequel on peut trouver une ou plusieurs collaborations avec de nouvelles têtes d'affiche du rap FR, et bien souvent, un tube de l'été à la clé. On l'a vu avec Ninho, avec Leto, avec SDM, et avec plein d'autres artistes talentueux. Cette semaine, on va le retrouver avec Niaks, sur "Maradona", morceau extrait de son EP à venir ce vendredi !

Car oui, vendredi 31 juillet, Rim'K fera son retour avec un nouvel EP de 4 titres intitulé "Soleil de Minuit". Un terme qui rappelle le célèbre hit d'Alonzo, "Binta", mais qui fait surtout référence au "jour polaire", ce moment de l'année où le soleil est visible pendant 24h sur 24. Qu'est-ce que ça nous apprend sur le contenu de l'EP ? Pas grand chose, en revanche, on sait que le projet contiendra un morceau avec Niaks, qui s'intitulera "Maradona", en hommage à la plus grande légende de l'histoire du football (les fans de CR7 ou Messi peuvent pleurer tant qu'ils veulent, c'est la vérité).

On s'attend à un morceau avec de la mélo, légèrement dansant, puisque ça sort l'été et que ça parle d'un joueur argentin, mais peut-être que les deux artistes vont nous surprendre. Rim'k aura également un autre faturing sur son EP : un titre avec Guy2Bezbar, qui s'annonce lui aussi fort intéressant. Le projet sort à minuit, dans la nuit de jeudi 30 à vendredi 31, on va surveiller tout ça !