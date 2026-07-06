Rim'k et Leto en pleine fast life dans "Charbon & Diamant"

Rim'K nous offre encore une énorme connexion avec un rappeur de la "nouvelle génération", Leto, et ça a tous les ingrédients d'un futur hit de l'été !

Et un hit de plus pour tonton Rim'K ! La légende du 94 a habitué le public à nous offrir régulièrement des connexions très qualitatives avec des artistes bien plus jeunes que lui, histoire de prouver à tout le monde qu'il est toujours au top de sa forme. Et cette semaine, c'est avec Leto qu'on retrouve le rappeur du 113, pour un morceau intitulé "Charbon & Diamant" qui a tous les ingrédients du tube de l'été : une mélo efficace, un refrain plutôt simple, beaucoup d'attitude, un peu d'egotrip, bref, attendez-vous à l'entendre partout !