Rim'K prépare un gros tube avec Leto, "Charbon & Diamant"

Rim'K et Leto viennent de dévoiler un extrait de leur futur featuring, qui devrait sortir ce vendredi. Ça s'appelle "Charbon & Diamant", et ça a tous les ingrédients d'un gros tube de l'été.

Il n'en a peut-être pas l'air, puisqu'il a une image très "94", très "Mafia K1 Fry", mais Rim'k commence à s'y connaitre en termes de tubes de l'été. On peut même dire qu'il en a quelques uns au compteur désormais, dans des styles bien différents, depuis "Tonton Du Bled", les différents morceaux sur "Raï N'B Fever", jusqu'aux titres plus récents comme "Air Max" avec Ninho. Et le Tonton va peut-être pouvoir en rajouter un à sa discographie dès cette semaine, puisqu'il s'apprête à sortir un son avec Leto, "Charbon & Diamant", dont un extrait prometteur vient d'être dévoilé.

Car Rim'K a peut-être 48 ans, mais il fait clairement partie des rappeurs français qui ont le mieux vieilli, qui ont réussi à faire durer le plus longtemps leur carrière dans le game sans jamais paraître trop ringard (on ne vise personne, mais vous savez très bien...). Et depuis que la trap, puis la drill, puis la mélo avec des influences congolaises sont à la mode, le rappeur du 113 a réussi à s'en sortir à chaque fois, et on dirait bien que c'est encore le cas dans cet extrait avec Leto, dont l'ambiance s'annonce justement très "mélo".

Car Leto a deux moods : le découpeur qui crie, et l'homme heureux/en célébration qui chante, et c'est clairement vers cette deuxième DA qu'on se dirige pour ce featuring. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'agit d'un registre dans lequel on ne voit pas beaucoup Rim'K, et ce sera l'occasion de mesurer une fois de plus sa capacité d'adaptation. Rendez-vous vendredi pour la réponse ! A noter qu'il ne s'agit clairement pas du premier feat entre les deux artistes, qui s'étaient déjà croisés au micro sur "Tu déconnes", ou sur "Benzo" avec Hamza.