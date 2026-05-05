Rim'K et Limsa d'Aulnay découpent dans "Les Enfants Perdus"

Rim'K nous offre une jolie connexion de kickeur avec Limsa d'Aulnay dans son nouveau clip.

Dans le rap français, il y a des choses immuables, comme Booba qui clashe la terre entière, et Rim'K qui est toujours présent pour nous offrir des titres surprenants. On le retrouve cette fois en compagnie de Limsa d'Aulnay, un des meilleurs kickeurs de la scène du 93 actuelle, pour le clip de "Les enfants perdus", un single sorti la semaine dernière un peu par surprise. Un clip tourné dans un endroit bien connu des parisiens, sous une ligne de métro elle aussi assez connue, les vrais savent. Les deux rappeurs enchaînent les punchlines lourdes de sens, le tout avec un flow tranquille, mais toujours bien posé. Du rap, tout simplement !