Booba : deux nouveaux extraits de "Blanco Nemesis" dévoilés à quelques jours de la sortie

Booba continue à teaser son projet "Blanco Nemesis" qui sort dans quelques jours, avec des nouveaux extraits qui provoquent des réactions contrastées.

Plus que quelques jours avant que le rap français ne trouve la réponse à la question que tout le monde se pose : Booba est-il encore vraiment dans le game ? Est-il encore capable d'être à l'avant-garde musicalement dans le rap FR, de faire fermer les bouches ou est-ce qu'il a définitivement abandonné le sale pour la house, la zumba et les clashs Instagram ? La réponse arrive bientôt avec la sortie de "Blanco Nemesis" qui est prévue pour le 29 mai. Et pour patienter jusque là, on a eu droit à deux extraits de l'album.

Des vidéos sont en effet apparues sur les réseaux sociaux. Des images qui sont visiblement tournées pendant des séances studio en lien avec "Blanco Nemesis", et qui sont dans deux moods bien différents. L'extrait qui a le plus tourné, c'est un morceau avec pas mal d'autotune, dans une DA qui ressemble pas mal à certains précédents morceaux de Booba comme "Mona Lisa" par exemple. Evidemment, l'extrait provoque des réactions mitigées sur les réseaux, avec certains qui lui reprochent de faire des sons trop chantés et pas du rap.

Il a aussi dévoilé cet extrait qui est beaucoup + rap https://t.co/8axZDAYv2a pic.twitter.com/BqIdYMtLLS — RapFrActusVideos (@RapFrActusV) May 26, 2026

Mais ceux-là devraient être convaincus par le deuxième extrait. Car pour le coup, on est sur du rap, du sale, sans autotune et sans mélo : une instru qui ressemble à de la grosse trap, et un couplet qui semble commencer par un gros egotrip, à base de "J'suis en tribune d'honneur". Plusieurs sources semblent indiquer qu'il s'agit du début du featuring avec Huntrill, dont on vous parlait il y a quelques jours. D'ailleurs, dans le reste de la vidéo, il y a un dialogue entre Booba et un artiste qu'on ne voit pas à l'image, et qui semble être Huntrill.

Le deuxième extrait, lui, semble mettre tout le monde d'accord même s'il est très court. Rendez-vous le vendredi 29 mai pour découvrir le projet !