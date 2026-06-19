L'été démarre fort pour Heuss L'Enfoiré. 2 ans après avoir défendu son projet "LVDR", le rappeur des Hauts-de-Seine a surpris ses fans en annonçant l'arrivée imminente d'un nouvel album.

Heuss relance déjà la machine

Alors que beaucoup imaginaient Heuss prendre un peu de recul après ses dernières sorties, l'artiste a choisi d'enchaîner. Sur ses réseaux sociaux, il a dévoilé la pochette ainsi que le nom de son prochain album : Avant la saisie. Une annonce qui a immédiatement fait réagir sa communauté.

Le titre du projet intrigue déjà les fans. Fidèle à son personnage de "Heustleur", le rappeur semble poursuivre l'univers qu'il développe depuis plusieurs années entre réussite, débrouille et récits de terrain. Une identité qui lui a permis de devenir l'un des artistes les plus populaires du rap français depuis l'explosion de morceaux comme Khapta, Moulaga ou encore Saiyan.

Un casting solide pour accompagner le projet

Pour ce nouvel opus, Heuss a décidé de s'entourer de plusieurs artistes aux univers complémentaires. Le tracklisting officiel révèle la présence de Soolking, Joé Dwèt Filé, ElGrandeToto et Timar.

Le retour du duo Heuss-Soolking devrait particulièrement attirer l'attention. Les deux artistes ont déjà partagé plusieurs collaborations au fil des années et affichent une alchimie qui a souvent fait mouche auprès du public.

La présence d'ElGrandeToto confirme également la volonté du rappeur français de s'ouvrir davantage à la scène maghrébine et internationale. Quant à Joé Dwèt Filé, l'une des voix les plus en vue du moment dans les registres afro-caribéens et R&B, il pourrait apporter une touche plus mélodique à l'ensemble.

Un album attendu

Après plusieurs années passées à accumuler les certifications et les succès commerciaux, Heuss L'Enfoiré continue de prouver qu'il reste l'un des artistes les plus actifs de la scène rap française. Son sens de la formule, ses refrains fédérateurs et sa capacité à naviguer entre rap de rue et morceaux plus accessibles lui permettent de toucher un public particulièrement large.

Reste désormais à découvrir ce que réserve réellement Avant la saisie. Réponse le 26 juin, date à laquelle Heuss compte bien marquer un nouveau coup dans le paysage rap francophone.