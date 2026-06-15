Heuss l'Enfoiré découpe dans "Marsellus Wallace"

La fête est finie : Heuss l'Enfoirée est revenu mettre de l'ordre dans le rap français en kickant salement, sans thème, et comme d'habitude, c'est fort.

Heuss l'Enfoiré se fait plus discret ces dernières années, mais il reste capable d'envoyer du très sale en kickage, et le rap français se rappelle encore avec frayeur du "BX Land #1" qui avait traumatisé tout le monde. Le voilà d'ailleurs de retour avec un tout nouveau clip, pour accompagner son single "Marsellus Wallace", dans lequel il découpe comme à l'ancienne. Un texte rempli de références, d'egotrip, d'insolence, dans lequel on sent que Heusslaga est en pleine fast life mais qu'il est toujours impliqué (les vrais savent). Et puis quand on appelle un morceau du nom d'un personnage emblématique du cinéma, forcément, on valide !