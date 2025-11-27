Gradur s'est livré sur les coulisses de la fabrication du tube "Ne Reviens Pas" avec Heuss l'Enfoiré.

On ne compte plus, ces 20 dernières années, les histoires assez invraisemblables des rappeurs concernant leurs tubes : soit ils détestent les morceaux et les sortent sur les conseils de leurs proches (producteurs), soit c'est l'inverse, ils sont les seuls à y croire et personne ne leur fait confiance. La preuve que la musique n'est pas une science exacte, et ce n'est pas Gradur qui dira le contraire. Le rappeur a dévoilé les coulisses de "Ne Reviens Pas", avec Heuss l'Enfoiré, et lui non plus ne croyait pas à son tube.

Alors qu'il est en pleine promo pour le retour des freestyles "Sheguey" sur les plateformes, Gradur était invité dans l'émission de Mehdi Maizi. Le journaliste l'a alors interrogé sur certains de ses plus gros succès, notamment le tube "Ne Reviens pas" en feat avec Heuss l'Enfoiré extrait de l'album "Zone 59" sorti en 2019. Le rappeur du 59 a alors affirmé qu'il ne croyait pas forcément à ce titre en particulier :

Franchement on le fait dans les arrêts de jeu, on fait plein de sons pendant la séance, on savait pas quoi faire. [...] Le lendemain je réécoute je ne l'aime plus. Au final quand je le fais écouter aux gens ils disent que c'était une dinguerie on pouvait jamais savoir que cela faire un carton comme ça (…) c'était une belle prise de risque.

Un témoignage qui montre l'importance d'être bien entouré lorsqu'on est artiste, à la fois par des gens qui vous connaissent vous, mais qui connaissent aussi l'industrie musicale et qui arrivent à sentir les trucs qui vont marcher ou non.

Dans le reste de l'interview, il parle aussi de ses collaborations, et envoie notamment pas mal de compliments à Niro, qui fait décidément l'unanimité dans le rap game !