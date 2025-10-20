Gradur réunit Zed, Niska et Guy2Bezbar pour "Le Mouvement"

Gradur vient de frapper fort avec son banger issu de son "Projet Kongo", avec un casting de luxe.

On ne sait pas quand le fameux "Projet Kongo", teasé par Gradur depuis des années, va finir par voir le jour. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en attendant la sortie du projet, le rappeur du 59 nous envoie régulièrement des extraits de qualité. Cette semaine, on le retrouve en compagnie de Zed, Niska et Guy2Bezbar pour le clip du morceau très attendu, "Le Mouvement". D'entrée, on peut dire que le titre est réussi, ça rappe très sérieusement, la gestu est folle, l'ambiance est bien énervée, franchement, ça fait plaisir de voir un si gros feat aussi réussi. Et vous, vous en pense quoi ?