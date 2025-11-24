Heuss l'Enfoiré déroule dans "Maharaja"

Quel plaisir de revoir Heuss l'Enfoiré dans ce mood de découpeur, injouable.

A cause de ses très nombreux hits autotunés qui ont tourné partout, parfois jusqu'au ras-le-bol, les gens ont oublié qu'Heuss était avant tout un putain de rappeur. Et depuis quelques mois, il semble déter pour rappeler à tout le monde pourquoi les gens l'ont suivi en masse : quand il kicke, il n'a quasiment pas de rival. Avec "Maharaja", on retrouve le Heuss de l'époque "BX Land", et il est toujours aussi fort. Le tout, sur une instru qui est elle aussi un petit bijoux, et un clip en toute simplicité. Bref, Heuss est encore de retour, et ça va faire mal !