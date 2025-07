Gradur répond aux critiques face à l'attente du projet Congo !

Les fans commencent à se lasser d'attendre un projet teasé depuis 2019...

L'attente est longue, très longue pour les fans de Gradur. Depuis 2019, l’artiste du 59 tease un projet 100% congolais avec une ambition claire : mettre en avant la richesse musicale de ses origines avec des invités de poids. Mais voilà, six ans plus tard, le projet "Congo" n’est toujours pas sorti, et les fans commencent sérieusement à perdre patience.

Ce projet, annoncé comme une vitrine du rap francophone aux influences congolaises, devait réunir des artistes comme SDM, Zed, Koba LaD, Guy2Bezbar, Leto, Rsko, Ninho, Niska ou encore Tiakola. Autant dire que la promesse est énorme. Et après un duo remarqué avec Bekar, Gradur semblait de retour en force… mais plus rien. Silence radio.

Dans le même temps, Gradur est en clash avec JNR Slice, ce qui n’a pas aidé à recentrer l’attention sur le projet Congo. Résultat : sur les réseaux, la frustration monte. Certains n'hésitent pas à le critiquer ouvertement, à l’image de ce message publié sur X (ex-Twitter) :

« Lui son problème c’est la lenteur, le mec il est capable de te teaser un truc pendant 60 ans, il sera toujours en train de se préparer à le sortir. »

Face à l’ampleur des critiques, l’homme au bob a décidé de prendre la parole pour la première fois depuis longtemps. En réponse au message, Gradur a écrit :

"Y’a énormément de choses qui se passent dans les coulisses dont vous n’êtes pas au courant crois moi... j’opte pour ne rien dire et endosser toute la responsabilité mais quand ce projet sera enfin sorti je me ferai un plaisir d’en parler."

Une déclaration qui laisse entendre que des obstacles majeurs, probablement artistiques, contractuels ou personnels, sont à l’origine de ce retard à répétition. Mais pour que le projet mette autant de temps à sortir, les raisons doivent être solides…

Alors en attendant, les fans oscillent entre colère et espoir. Parce que "Congo", ce n’est pas qu’un simple projet de rap : c’est un symbole. Et on espère tous que quand il sortira – car on continue d’y croire – il sera à la hauteur de l’attente.