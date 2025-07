Bekar et Gradur s'envolent direction la "Laponie"

Avec un refrain qui va sans doute vous rappeler des souvenirs de jeunesse !

Un an après la sortie de "Plus fort.", Bekar a remis le cover, avec un tout nouveau projet qui est paru la semaine dernière. Le bail s'appelle "Alba", et comme souvent avec Bekar, c'est très quali. Des ambiances variées, des textes assez poétiques, de belles prods, et quelques feats, notamment "Laponie" avec Gradur dont le clip vient de sortir. Une belle connexion entre les deux rappeurs du 59, avec un morceau à l'ambiance assez douce, dont le refrain a été repris sur le hit de O-Zone, "Dragostea Din Tei". Un titre surprenant, on vous invite à le découvrir ci-dessous, si ça n'est pas déjà fait !