JNR Slice en clash avec Gradur : "Au lieu de régler vos différents, vous préférez voyager avec l’argent des gens."

Entre Gradur et JNR Slice, c’est désormais la guerre ouverte. Les deux rappeurs originaires du nord de la France étaient pourtant très proches. L’homme au bob iconique avait même pris sous son aile le jeune JNR, révélé en 2020 par le prank de Greg Guillotin qui l’a fait connaître dans toute la France. À cette époque, tout semblait rouler pour le jeune artiste, encouragé par Gradur à prendre son envol. Un soutien de taille, jusqu’à ce que les tensions explosent en coulisses.

Après un premier projet remarqué, l’album "Junior" sorti en 2023, JNR Slice a récemment signé son grand retour en indépendant avec un nouvel EP, "Mode Rush", disponible depuis le 16 avril dernier. Un changement de cap qui intrigue. Pourquoi ce retour à l’indépendance ? L’artiste a levé le voile le 5 mai, via une story Instagram qui a fait l’effet d’une bombe.

Dans ce message sans détour, JNR Slice accuse Gradur et son entourage d’avoir profité de sa réussite, tout en esquivant les responsabilités. Au cœur de l’affaire : la gestion de sa carrière. Selon lui, Gradur aurait imposé son propre petit frère comme manager, une décision qui s’est vite retournée contre lui.

"Quand le buzz est arrivé, l’homme au bob m’a envoyé son petit frère pour qu’il devienne mon manager. Comme j’avais du respect pour lui et que c’était l’un des seuls mecs du quartier qui avait réussi dans la musique, je pensais bien faire en acceptant."

Mais derrière cette façade de mentorat, JNR Slice dénonce une arnaque : plusieurs centaines de milliers d’euros détournés entre 2020 et 2023. Une période d’absence prolongée que le rappeur justifie aujourd’hui par ce litige silencieux, toujours en cours de procès.

"L’homme au bob et ses frères sont des voleurs. Je suis resté dans le silence pendant quatre ans par respect. [...] Buzz ou pas, on s’en fout, personne va me faire arrêter la musique."