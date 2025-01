JNR de retour en freestyle avec "Prix d'ami"

Le rappeur est totalement transformé !

JNR a franchi un cap dans sa carrière, et son nouveau clip "Prix d'ami" en est la preuve. Depuis sa vidéo devenue virale avec Greg Guillotin, l'artiste n’a cessé d’évoluer. Après la sortie de son premier album "Junior" en 2023, JNR s’est fait discret, préférant travailler dans l’ombre pour peaufiner son art.

Cette fois, il revient avec un freestyle percutant qui envoie un message clair au rap français pour l’année 2025. Sur une prod sombre, JNR dévoile un flow très américain, accompagné d’une voix plus posée et grave. Ce titre marque une vraie maturité artistique pour lui et montre qu’il est prêt à s’imposer durablement sur la scène.

Avec "Prix d'ami", JNR démontre qu'il n'a pas perdu de temps durant sa pause médiatique et qu'il est bien déterminé à frapper fort cette année. Un son à écouter sans attendre pour capter la nouvelle vibe de l’artiste !