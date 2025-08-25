SDM : pris à parti par le public à Kinshasa, il stoppe son concert et quitte la scène

Malheureusement, le concert caritatif de SDM à Kinshasa s'est mal terminé.

Libéré de ses obligations envers le 92i depuis la sortie de son dernier projet, "A La Vie A La Mort", SDM vit une nouvelle étape de sa vie d'artiste, avec un nouveau statut : celui de tête d'affiche du rap game, capable de partir en tournée dans toute la France et même à l'étranger. La semaine dernière, il est d'ailleurs passé dans plusieurs pays d'Afrique et notamment la République Démocratique du Congo, pour un concert caritatif programmé à Kinshasa. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Pourtant, l'initiative était belle : SDM est allé à la rencontre des survivants du génocide qui est toujours en cours en RDC, pour écouter leurs témoignages. Ainsi, il espère sensibiliser un peu sur cette question dont on ne parle pas beaucoup dans les médias en Europe. Pour les rencontres, il n'était pas tout seul puisqu'il était accompagné par Gradur lui aussi très impliqué dans la cause. Après ça, ils ont également rencontré les orphelins, pour partager quelques moments avec eux (notamment en faisant du sport) et leur donner des fournitures scolaires. Ensuite, un concert était prévu dans la soirée.

Alors que la foule semblait plutôt réceptive en terme d'ambiance, le concert a fini par déraper. Des gens sont montés sur les poteaux, et certains ont même insulté le rappeur et SDM a fini par stopper son concert, visiblement très mécontent du déroulement de l'évènement. Après s'être adressé à la foule, il a finalement quitté la scène, accompagné de son équipe. On espère que tout ça ne va pas venir remettre en cause son engagement pour al cause du Congo, qui a vraiment besoin d'être mise en lumière au vu des tristes évènements qui s'y sont déroulés ces derniers mois.