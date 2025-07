Cheu-B et SDM dévoilent le clip de "Catalina"

Ça sent le tube !

Cela faisait quelques mois qu'on n'avait plus trop de novuelles de Cheu-B, depuis la sortie de son projet Bigsky Energy sur lequel on retrouvait plein d'excellents morceaux, notamment L'Appât du Gain en feat avec Franglish. Cette semaine, on le retrouve à nouveau en très bonne compagnie : celle de SDM, et aussi de plein de jeunes femmes qui ont visiblement envie de faire la fête ! Le morceau s'appelle "Catalina", et il est dans une ambiance très estivale, avec beaucoup de mélo et un gros potentiel pour devenir un tube.