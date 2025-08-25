Proof : deux morceaux inédits présents sur la bande originale du film "STANS" d'Eminem

Un vrai soulagement pour les fans du D12, de Proof et d'Eminem : enfin de la nouveauté.

Le 11 avril 2006, le rap US perdait un artiste très talentueux en la personne de Proof. Un artiste de Detroit, dont la popularité a bien explosé en même temps que celle d'Eminem et du D12, le crew de Detroit qu'ils ont créé ensemble. Décédé brutalement lors d'une fusillade, le rappeur a bien évidemment laissé un vide immense, au moment où sa carrière décollait vraiment et depuis, la sortie de nouveaux morceaux inédits étaient bloquée par ses ayants-droits. Mais on va enfin avoir droit aux trésors enfouis de sa discographie : deux morceaux inédits vont bientôt sortir.

La nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. Ces morceaux vont sortir dans un cadre très particulier, puisqu'ils feront apparemment partie de la bande originale du film "Stans", qui a été dévoilé lors d'une séance de projection unique le 7 août dernier. Pour ceux qui n'ont pas pu y assister, on imagine qu'il sera à nouveau visible sur internet ou les plateformes de streaming prochainement (sur Paramount + à partir du 26 août, selon plusieurs sources). Et dans la BO du film, donc, vous trouvez deux morceaux inédits de Proof, les premiers depuis un très long moment.

D'ailleurs, le beau-frère de Proof a confirmé l'information à travers un long message posté sur les réseaux sociaux dans lequel il déclare :

Pendant l'année qui vient de s'écouler, la femme de Proof (ma soeur Sharonda) et ses enfants ont enfin récupéré les droits de la gestion de son catalogue. Vous pouvez donc profiter de son seul album officiel, "Searching for Jerry Garcia", ou encore ses compilations "I Miss The Hip Hop Shop", "Grown Man Sh*t", sur les plateformes de streaming ou sur Youtube. Il y aura également deux morceaux inédits qui seront présents sur la BO de "Stans", disponibles à partir du 26 août.

Voilà qui devrait faire plaisir aux fans du rap de Detroit, mais aussi à ceux d'Eminem, qui était souvent accompagné de Proof et tout le D12 au début des années 2000, et globalement, à tous les fans de rap US à l'ancienne, dont on fait partie !