Drake en guerre ouverte avec la plateforme Kick : ils bloquent son compte, il veut les boxer

Entre le décès de Jean Pormanove, et le conflit ouvert avec Drake, la plateforme Kick ne vit pas ses meilleures heures.

La plateforme de streaming en direct Kick est au cœur de la tempête de puis plusieurs jours maintenant, à cause du décès en direct du streamer Jean Pormanove, mort pendant son sommeil, pendant un marathon stream de dix jours, et après avoir subi plusieurs sévices de la part de ses collègues streameurs. Alors que Drake et Adin Ross ont annoncé qu'ils allaient prendre en charge les obsèques, les deux principaux ambassadeurs de Kick ont pris leurs distances avec la marque et désormais, la tension est au maximum entre Drizzy et les fondateurs de la plateforme.

On annonçait la semaine dernière que Drake "volait" en quelques sortes à la rescousse de Kick en prenant en charge les obsèques du streamer, mais finalement, il n'en est rien : le rappeur canadien entend même couper tous ses liens avec Kick. La décision de quitter le navire était même prise avant la tragique disparition de JP. Et visiblement, Drizzy ne veut plus rien à voir à faire avec la plateforme de streaming, qui a même supprimé son compte après qu'il ait exprimé des reproches envers les deux fondateurs Bijan Tehrani et Ed Craven. Sauf que le rappeur a encore pas mal de sous à retirer de son compte, et là aussi, ça bloque.

it’s getting serious between drake and stake 👀 pic.twitter.com/E4T9r4Xs4R — diana s. (@_diana_salam) August 24, 2025

Dans une story, Drake mentionne même le groupe Stake, qui se cache derrière Kick, en leur demandant si "c'est personnel?", après avoir tenté à 4 reprises de retirer les sous gagnés grâce à son activité de streameur. Le fait de les "call out" publiquement comme ça, c'est vraiment fait pour ternir leur image en sachant que Drizzy est suivi par des millions de personnes sur les réseaux. De plus, il y a quelques jours, il avait manifesté son intention de les boxer si l'occasion se présentait, auprès d'Adin Ross :

Je vais me battre avec ces mecs au Walmart, dites moi juste ou et quand.

Bref, on dirait bien qu'entre Drake et Kick, le divorce est imminent. On imagine que le rappeur leur réserve quelques punchlines pour son album "Iceman", qui devrait bientôt sortir et qui va marquer une étape très importante dans la carrière de l'artiste : va-t-il enfin entamer sa remontada après la cuisante défaite face à Kendrick Lamar ?