La Fève en feu dans son nouveau single "Finis-les", bientôt l'album ?

Le rappeur La Fève vient de sortir un tout nouveau single assez fort, un peu par surprise. Est-ce qu'il ne serait pas en train de nous préparer un nouveau projet ?

Il fait clairement partie des rappeurs français les plus respectés dans le game, depuis qu'il a choqué tout le monde avec son single incroyablement puissant, "Mauvais Payeur", en 2021. On parle évidemment de La Fève, le rappeur du 94 qui a quasiment lancé la "new wave" en France à lui tout seul. Depuis, il n'est pas devenu une superstar, il reste dans l'ombre, et apparaît par surprise à certains moments en rappelant à tout le monde à quel point il est au-dessus du lot. Il vient de revenir avec un tout nouveau single, "Finis-les", sur lequel il est encore une fois très en forme.

On peut même dire que La Fève est en pétard sur le morceau. Un titre en full egotrip, accompagné d'un clip, dans lequel il apparaît dans un magasin de coiffure/perruques entouré de baddies qui prennent bien soin de lui. Tout ça, pendant qu'il découpe la prod comme un fou furieux. Avec des lyrics qui nous parle du fait qu'il est inarrêtable, beaucoup de références (même Sun Tzu y passe), et on se demande même si le nom du morceau n'est pas un hommage au classique d'Alonzo, qui s'appelle pareil.

A la fin du clip, on a les dates de sa tournée qui s'affichent, une tournée des Zéniths, pour confirmer son statut d'artiste qui pèse énormément dans le paysage rap français. Une tournée qui aura visiblement lieu en 2027 et si aucune date à Paris n'a été annoncée pour le moment, on imagine que ça devrait arriver très vite. Mais avec ce nouveau single, on se demande s'il ne nous prépare pas quelque chose d'autre, comme un album, par exemple : le timing serait parfait et lui donnerait l'occasion de se servir de cet éventuel nouvel album pour sa tournée. Affaire à suivre, donc !