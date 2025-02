Beendo Z et La Fève découpent dans "Prada"

Nouvelle connexion entre les deux rappeurs, et encore une fois, c'est fort.

Beendo Z et La Fève, c'est un duo qui fonctionne très bien, comme on a pu le vérifier il y a déjà quelques années lors de leur premier morceau. Alors quand on a appris qu'un nouveau clip des deux rappeurs allait sortir aujourd'hui, forcément, on était un peu hypés. Au final, on n'est pas déçus, les deux rappeurs respectent leur statut avec des placements très propres, quelques belles punchlines, sur une instru un peu oppressante avec cette boucle qui revient sans cesse, très efficace. On valide ! Et vous?