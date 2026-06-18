Après des mois de spéculations, Rockstar Games vient de franchir une nouvelle étape dans la communication autour de GTA 6. Le studio a officialisé l'ouverture prochaine des précommandes tout en révélant la jaquette définitive du jeu.

Les précommandes de GTA 6 arrivent enfin

Les joueurs peuvent désormais entourer une date sur leur calendrier. Rockstar a confirmé que les précommandes de Grand Theft Auto VI ouvriront le 25 juin 2026, soit plusieurs mois avant la sortie du jeu prévue à l'automne. Une annonce particulièrement attendue par la communauté, qui surveillait le moindre indice concernant le lancement commercial du titre.

Jusqu'à présent, seules les listes de souhaits étaient disponibles sur certaines plateformes. Cette fois, les fans pourront officiellement réserver leur exemplaire du jeu et commencer le compte à rebours vers sa sortie.

Rockstar dévoile la jaquette officielle

En parallèle, le studio américain a également présenté l'artwork officiel qui accompagnera GTA 6 dans les boutiques physiques et numériques. Fidèle à l'identité visuelle de la franchise, cette jaquette met en avant les deux protagonistes du jeu, Jason et Lucia, dans l'univers coloré de Vice City et de l'État fictif de Leonida.

Cette révélation marque une nouvelle phase dans la stratégie marketing de Rockstar, qui multiplie progressivement les informations après plusieurs mois de silence relatif.

Le jeu vidéo le plus attendu de sa génération

L'attente autour de GTA 6 reste immense. Annoncé comme le projet le plus ambitieux jamais développé par Rockstar, le titre doit emmener les joueurs dans une version modernisée de Vice City, au cœur d'une intrigue centrée sur le duo Jason-Lucia.

Initialement attendu plus tôt, le jeu a finalement été repoussé afin de laisser davantage de temps aux équipes de développement pour peaufiner l'expérience. Rockstar vise désormais une sortie fixée au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S.

Le compte à rebours est lancé

Avec l'ouverture imminente des précommandes et la présentation de sa jaquette officielle, GTA 6 entre clairement dans sa dernière ligne droite avant sa commercialisation. Chaque nouvelle annonce de Rockstar continue de faire l'effet d'un événement mondial, preuve que la licence reste l'une des plus puissantes de l'industrie du divertissement.

À cinq mois de sa sortie, l'excitation est déjà à son maximum. Et ce n'est probablement qu'un début : les fans attendent désormais de nouveaux détails sur le gameplay, les éditions spéciales et, pourquoi pas, une troisième bande-annonce dans les semaines à venir.