GTA 6 à nouveau reporté jusqu'en novembre 2026, les fans en PLS

Plus le jeu est retardé, plus le risque de se faire complètement insulter par la communauté GTA à la sortie devient grand.

Si on devait classer les plus grandes franchises de l'histoire du jeu vidéo de ces 40 dernières années, GTA arriverait probablement en haut de la liste, peut-être même à la première place. Il faut dire que depuis la sortie du tout premier opus en 1997, c'est un véritable sans faute. Le passage à la 3D avec GTA 3 a révolutionné le game, Vice City est devenu un monument, tout comme San Andreas. GTA 4 était bon, et GTA 5 a changé le visage du jeu vidéo. Mais concernant GTA 6, il faudra attendre, jusqu'en novembre 2026, pour savoir où est-ce qu'on peut le classer.

Car comme on vous l'avait annoncé il y a déjà presque deux mois, alors que ce n'était que des rumeurs (plutôt fiables pour le coup), GTA 6 a à nouveau été reporté, cette fois jusqu'au 19 novembre 2026. C'est la deuxième, voire même la troisième fois en vérité, que le jeu est reporté. Annoncé initialement pour 2025, il avait ensuite été annoncé pour novembre 2025. Le tout, avant d'être repoussé à mai 2026, puis, maintenant, jusqu'en novembre 2026. Le motif avancé par les équipes de Rockstar Games est qu'ils veulent que le jeu doit être "terminé avec le niveau de finition attendu".

En 13 ans, on espère en effet que les équipes le développement vont pouvoir nous sortir autre chose qu'une bouse à moitié finie à la "Cyberpunk 2077", ou tant d'autres jeux qui sortent mal finis et remplis de bugs. Qu'on se le dise, même si ils sont extrêmement riches, Rockstar Games joue clairement la réputation du studio sur cette sortie, et plus ça tarde, plus les attentes de la fanbase seront élevées.

Il faut dire aussi qu'absolument personne ne pensait sérieusement que le jeu sortirait en mai, pire période pour vendre un jeu vidéo, avec les beaux jours qui arrivent et même, cette année, la Coupe du Monde de Football. Personne n'a envie de jouer à GTA dans ces conditions. Encore un an à attendre donc, et même un peu plus longtemps pour ceux qui comptaient y jouer sur PC. Et en attendant, on peut toujours se consoler en regardant ce clip de Diddi Trix très inspiré de San Andreas (ouais, on fait ce qu'on peut...).