Diddi Trix en mode GTA pour le clip de "Crack"

Une vibe West Coast bien gangsta, et un clip bien réalisé, encore du bon taff pour Diddi Trix !

Le retour de Diddi Trix, ça fait partie des surprises qu'on kiffe dans le paysage du rap français 2025. Le kickeur de Bondy vient de sortir un EP nommé "Dope Music vol. 2" il y a quelques semaines, et il continue à pousser son projet avec un nouveau clip, "Crack". Cette fois encore, il a poussé le délire assez loin avec un clip à la GTA San Andreas : le radar avec la carte en bas à gauche, l'argent en haut à droite de l'écran, la typographie, il ne manque plus que les 5 étoiles ! Le tout, dans une ambiance bien gang, et le flow toujours aussi fort du rappeur. On valide ! Et vous ?