GTA VI : la date de sortie confirmée, tout comme la version physique

GTA VI, le jeu vidéo le plus attendu des 15 dernières années, devrait finalement bien sortir à la date prévue, et il y aura bien une version physique !

On aura rarement vu une telle attente autour d'un jeu vidéo, mais il faut avouer que la franchise GTA est clairement l'une des plus marquantes de l'histoire de cette industrie. Depuis le passage à la "3D", GTA a enchaîné les masterclass : le 3 était une révolution, Vice City était une gifle, San Andreas était culte et a choppé à la gorge tous les fans de rap, le IV était un tout petit peu moins marquant, mais le V est un des meilleurs jeux de l'histoire, tout simplement. Et on en sait désormais un peu plus sur GTA VI, notamment la date de sortie, qui vient d'être confirmée.

Une nouvelle rassurante puisque la date du 19 novembre avait déjà été un coup derrière la nuque pour les fans, qui attendaient le jeu pour le printemps 2026. Mais au moins, on est fixés désormais : GTA VI sortira bien en novembre, d'après de nombreuses sources. On craignait un nouveau report après les incendies et l'explosion qui ont eu lieu chez Rockstar Games au début de l'année. Autre nouvelle importante : la version physique du jeu (le format CD) sera bien présente dès la sortie officielle, contrairement à ce que plusieurs rumeurs avaient annoncé.

Les pubs pour le jeu le plus attendu du XXIème siècle devraient commencer dès cet été. On espère que GTA VI sera à la hauteur, car ça va être extrêmement difficile de se hisser à la hauteur du précédent opus sorti en 2013, qui continue pourtant d'être joué par des centaines de milliers de joueurs à travers le monde et qui est devenu un véritable phénomène de société. Par contre, pas d'informations supplémentaires sur le prix du jeu, qui était un temps annoncé à plus de 100 euros...