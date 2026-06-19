SDM confiant avec son nouvel album 100 % terminé, "j'ai jamais été aussi sûr de ce que je vais envoyer"

Après deux ans sans album, SDM est bientôt de retour avec son nouveau projet, et il semble avoir totalement confiance en lui pour balancer un énorme classique et remonter dans le top du rap français.

Voilà déjà deux ans que SDM ne nous a pas sorti d'album, depuis "ALVALM" en 2024, mais on a l'impression que ça fait une éternité. Car tout va encore plus vite qu'avant dans le rap français, mais aussi parce qu'il s'est passé énormément de choses pour le rappeur du 92 depuis cette date. La rupture avec le 92i, le clash avec Booba, mais aussi un nouveau pic de popularité après ses différents passages sur Youtube et au Eleven All Stars. Mais l'heure est venue pour lui de retourner aux choses sérieuses : son nouvel album est terminé, et c'est apparemment une petite dinguerie.

C'est le rappeur lui-même qui a annoncé la bonne nouvelle via ses réseaux sociaux, via un premier post dans lequel il s'affiche, tout fier, aux côtés de la plus grande légende du football français, monsieur Zinedine Zidane, maillot des Bleus dans les mains. En légende, il écrit : "100%", et lorsqu'un fan lui demande en commentaire s'il s'agit du degré de finalisation de son album, SDM répond "bah ouais". Son nouvel album est donc bien terminé, et le rappeur en est particulièrement content :

J'ai jamais été aussi sûr de ce que je vais vous envoyer. Je suis sûr que ça va vous plaire.

Il s'agira de son quatrième album, et surtout de son premier projet depuis son départ du 92i, ce qui est donc une étape très importante dans la carrière de SDM. Mais on lui fait confiance pour nous livrer un projet de grande, d'autant plus que ses featurings sortis dernièrement (ceux avec Werenoi, Orelsan et bien d'autres) montrent que l'artiste est toujours aussi bouillant et inspiré. On ne sait pas, en revanche, quand l'album va sortir, mais maintenant qu'on rentre bientôt dans la période des vacances scolaires, on imagine que ça aura lieu à la rentrée prochaine.