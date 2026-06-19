Tay Keith, le producteur de "Sicko Mode", est décédé à l'âge de 29 ans

Avec Tay Keith, le rap US perd un de ses principaux architectes à l'âge de 29 ans seulement. Il avait produit pour des pointures comme Drake, Travis Scott, Eminem, Lil Baby,...

L'adage "ce sont souvent les meilleurs qui partent les premiers" n'a jamais été aussi vrai que dans le rap US, et on le vérifie tristement une nouvelle fois cette semaine. On vient d'apprendre que le producteur Tay Keith est décédé à l'âge de seulement 29 ans, retrouvé mort, seul, dans son appartement situé à Nashville. La cause du décès n'a pas été communiquée, et la police a déclaré à la presse qu'aucun acte criminel n'avait été constaté. D'un autre côté, on ne décède jamais de cause naturelle à 29 ans.

C'est en tout cas un des principaux architectes du succès du rap US de ces dix dernières années qui nous quitte. En effet, Tay Keith, Brytavious Chambers de son vrai nom, a collaboré avec d'énormes artistes et participé à construire des titres qui sont devenus plus tard de gros bangers, comme "Sicko Mode", de Travis Scott et Drake, mais aussi "Nonstop" de Drizzy, "Look Alive" de BlocBoy JB, "Not Alike" de Eminem et Royce da 5'9, ou encore le tube "Never Recover" de Lil Baby, Gunna et Drake. Bref, un producteur polyvalent, capable de s'adapter à plein d'artistes de générations différentes.

Tay Keith est un gars de Memphis, où la scène hip-hop, et musicale même de manière plus générale, est très active. Il avait commencé à faire du son dès ses 14 ans et a rapidement rencontré BlocBoy JB, dont il est resté proche jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, le rappeur lui a rendu hommage dans plusieurs stories qui mettent la larme à l'œil, on sent que l'artiste est touché, et il a décidé de retarder sa mixtape qui devait sortir demain.

On adresse évidemment nos condoléances à ses proches et à tous ceux qui ont pu croiser son chemin dans le rap game, ce qui fait un paquet de monde. Mourir à 29 ans, seul dans son appartement, on ne souhaite vraiment ça à personne...