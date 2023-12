Travis Scott : son feat avec Drake "Sicko Mode" atteint les sommets

Des chiffres affolants

Le feat légendaire "Sicko Mode" de Travis Scott et Drake vient d’atteindre les 2 milliards de streams, uniquement sur Spotify. Une performance remarquable pour deux artistes phares des États-Unis.

Le son provient de son troisième album "Astroworld", sorti en 2018, et déjà considéré comme un classique du rap américain. Les invités sur ce projet étaient XXL comme des featurings avec Frank Ocean, Kid Cudi, Juice Wrld, The Weeknd, 21 Savage, Don Toliver, Quavo ou encore Drake.

🏆 “SICKO MODE” de TRAVIS SCOTT & DRAKE vient de dépasser les 2 MILLIARDS de streams sur SPOTIFY !



Avec 2 milliards de streams, cela fait de ce son le dixième morceau de rap le plus écouté de tous les temps, derrière des morceaux comme "Sad" et "Jocelyn Flores" de Xxxtentacion, "One dance" et "God’s plan" de Drake, "Lucid Dreams" de Juice Wrld, "Humble" de Kendrick Lamar, "Rockstar" de Post Malone, ou encore "XO tour Lliff3" de Lil Uzi Vert. Un classement qui risque de bouger dans les prochaines années avec la productivité et la concurrence au sein du rap américain, ainsi que le nombre d'utilisateurs grandissant sur les plateformes de streaming.

Enfin, ce n’est pas le seul son à avoir plus de 2 milliards de streams sur la plateforme pour le rappeur de 32 ans. On retrouve aussi "Goosebumps" de l’album "Birds In The Trap Sing McKnight", l'un des meilleurs projets de l’artiste selon les puristes.