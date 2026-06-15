Leto lance officiellement l'été avec le clip de "Chérie Coco"

Leto lance le top départ de l'été avec son single bien dansant, qui nous parle de love, clairement un des morceaux du moment.

Si on devait désigner le rappeur français qui a le plus envoyés de sons et de projets depuis 5 ans, on mettrait probablement Jul en 1, et Leto arriverait pas loin derrière. Le rappeur de Porte de Saint-Ouen n'a pas arrêté : beaucoup de projets, mais surtout des feats dans tous les sens et également énormément de singles. Cette semaine, c'est d'ailleurs avec le clip d'un nouveau single qu'il est de retour : ça s'appelle "Chérie Coco" et clairement, le titre sent bon l'été. Le rythme est efficace, la mélo est présente, le clip envoie de la bonne humeur, bref, ça va cartonner, c'est sûr. On vous laisse vous faire votre avis avec la vidéo juste ci-dessous !