Niaks dévoile le clip de "Jack Honey"

Niaks dévoile le clip de "Jack Honey"

Niaks va cartonner avec ce son qui a tous les ingrédients pour être un hit.

Après "Tout droit" sorti en mai, Niaks a confirmé la place importante qu'il occupait sur la scène rap français. Et visiblement, il est déterminé à aller chercher encore plus haut, avec la sortie de ce tout nouveau morceau, "Jack Honey", qui a tous les ingrédients d'un hit. A commencer par la grosse prod signée Seezy, Zeg P et Tarik Azzouz, presque les Avengers. Dans une ambiance très street bien agressive, le rappeur du 78 nous parle de vie de rue, sur un rythme assez rapide, et on est sûrs que ça va cartonner.

Tags :
rap-fr nouveaute clip sortie niaks jack-honey
Generations
Vous écoutez Generations
Radio Non Stop
  • Generations
  • Generations Rap FR
  • Generations Rap FR Classic
  • Generations Rap US
  • Generations RAP US Classic
  • Generations Soul
  • Generations Funk
  • Generations Afrobeat
  • Generations Drill et Trap
  • Generations Reggaeton
  • Generations Dancehall
  • Generations Girl
  • Generations R&B
  • Generations R&B Classic
  • Generations En Mode Brand New
  • Generations Freestyle
  • Generations SlowJam
  • Generations No pain no gain
  • Generations Booba
  • Generations Jul
  • Generations Ninho
  • Generations Genezio
  • Generations 101.5 Lyon