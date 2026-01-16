Niaks dévoile le clip de "Jack Honey"

Niaks va cartonner avec ce son qui a tous les ingrédients pour être un hit.

Après "Tout droit" sorti en mai, Niaks a confirmé la place importante qu'il occupait sur la scène rap français. Et visiblement, il est déterminé à aller chercher encore plus haut, avec la sortie de ce tout nouveau morceau, "Jack Honey", qui a tous les ingrédients d'un hit. A commencer par la grosse prod signée Seezy, Zeg P et Tarik Azzouz, presque les Avengers. Dans une ambiance très street bien agressive, le rappeur du 78 nous parle de vie de rue, sur un rythme assez rapide, et on est sûrs que ça va cartonner.