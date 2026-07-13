Black Ops et Black Ops 2 en tête du Playstation Store : la nostalgie a gagné

Par Remi N

Les deux premiers opus de Call of Duty : Black Ops trônent actuellement en tête des ventes de jeux sur Playstation, et ça nous révèle beaucoup de choses sur l'industrie du jeu vidéo.

La nostalgie est devenue une véritable arme marketing. C'est vrai dans le rap, mais c'est encore plus vrai dans le cinéma (les dizaines de remakes qui sortent tous les ans) et surtout, dans le jeu vidéo. Les joueurs de jeux vidéos, qui se sont massivement mis au gaming dans les années 90/2000, sont toujours très attachés aux licences de leur enfance : Zelda, Mario, Pokemon, Street Fighter, Counter-Strike et évidemment, Call of Duty. D'ailleurs, Call of Duty Black Ops 1 & 2, ressortis la semaine dernière, sont en tête des ventes du Playstation Store.

Pour les rares fans de la franchise qui n'auraient pas eu l'info, on va vous la répéter : Sony et Activision ont décidé de ressortir Call Of Duty Black Ops 1 & 2 sur Playstation 5 (et également PS4), en ne touchant ni aux armes, ni aux graphismes, ni au gameplay. Une vraie copie à l'identique des jeux sur lesquels certains ont passé des milliers d'heures à leur sortie, au début des années 2010. Et visiblement, c'est une décision qui a plu aux joueurs, puisque les deux jeux sont en tête des ventes sur le PlayStation Store en France. C'est d'ailleurs Black Ops 2 qui occupe la première place, le jeu est apparemment beaucoup plus "fluide" là où BO1 connait visiblement certains problèmes liés au serveur et à la fréquence d'affichage. En tout cas, à l'heure actuelle, il y aurait plus de joueurs sur BO1 et BO2 que sur BO7 sorti en octobre 2025...

Le fait que ces deux jeux trônent actuellement en tête des ventes françaises sur le PS Store nous révèle plusieurs choses. D'une part, la franchise Call Of Duty a vraiment marqué l'esprit des joueurs, et l'histoire du jeu vidéo. D'autre part, au vu des retours de la part des joueurs et des streamers, les "sensations" dans les deux jeux sont bien supérieures à celles qu'on éprouve en jouant aux derniers Call Of Duty. Enfin, cela prouve également qu'Activision sait comme peu d'autres studios appuyer sur la nostalgie pour faire vendre. Qu'il s'agisse de jeux "réédités" ou transposés sur les nouvelles plateformes, d'anciennes map remasterisées et mises dans tous les jeux (Nuketown, Shipment, Rebirth Island,...), le studio n'hésite pas à jouer sur la corde nostalgie pour garder leurs joueurs, et ça marche.

Est-ce parce que le joueur de Call Of Duty est fondamentalement nostalgique/conservateur ? Ou parce qu'Activision n'arrive plus à avoir de nouvelles idées aussi fédératrices que celles d'il y a 15 ans ? Peut-être un peu des deux...